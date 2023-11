Le contrat d’utilisation des médias définit les règles qui s’appliquent au sein de la famille. Mais il a aussi un effet encore plus bénéfique: il facilite la vie quotidienne avec des enfants. Swisscom

Les enfants et adolescents ont besoin de règles claires pour apprendre à gérer les médias numériques. Les spécialistes conseillent alors aux parents de mettre en place un cadre concret: un contrat, une signature.

Pas beaucoup de temps ? blueNews te résume l'essentiel Le contrat d’utilisation des médias régit l’utilisation des médias numériques au sein de la famille.

Il sécurise les enfants et adolescents et leur donne des règles claires.

Il évite aux parents de devoir constamment débattre des règles. Montre plus

«Quand est-ce que j’aurai enfin mon premier téléphone portable?» Les parents doivent se préparer à entendre cette question un jour ou l’autre. Ils sont alors confrontés à une prise de décision: quel est le bon moment pour leur enfant?

Recevoir son premier téléphone portable représente un immense pas dans le monde numérique, qui demande un bon accompagnement de la part des parents.

Les médias numériques font partie de notre quotidien: en Suisse, les adolescents passent plus de trois heures par semaine sur Internet. De leur côté, les enfants doivent être bien accompagnés afin de pouvoir adopter un bon comportement face aux médias numériques.

Brossage de dents: même combat

Pour les parents, les débats quotidiens concernant le temps d’écran sont aussi pénibles que ceux pour se laver les dents et aller au lit.

À l’instar du brossage de dents, les routines et rituels apportent aux enfants de la sécurité et une ligne de conduite au quotidien.

Comme des grands: lors de l’établissement du contrat, les règles sont négociées ensemble, consignées par écrit, puis acceptées par une signature. Swisscom

La sécurité passe aussi par des rôles clairement répartis et des moments fixes: quand est-ce que je peux jouer? Quelle tablette puis-je utiliser pour les vidéos? Qui décide de qui a droit à quel appareil et quand?

Négociations, décisions, contrat d’utilisation

Les réponses à ces questions sont consignées dans un contrat d’utilisation des médias. L’idée est de créer le dialogue entre les pères et mères et leurs enfants autour de la gestion des médias dans la famille, afin qu’ils déterminent tous ensemble les règles en la matière.

Peut-être cela vaut-il la peine d’instaurer la tradition d’un dimanche sans téléphone portable?

Le contrat d’utilisation des médias définit les règles qui s’appliquent au sein de la famille. Mais il a aussi un effet encore plus bénéfique: il facilite la vie quotidienne avec des enfants.

Ce que régit le contrat d’utilisation des médias ⏰ Les moments sans médias (lors des repas, pendant les devoirs, un jour par semaine)

🛌 Les endroits sans médias (au lit, à la table à manger)

⏲️ La durée d’utilisation (par jour ou par semaine)

👌 Les contenus autorisés (jeux, applications, réseaux sociaux)

🎮 L’utilisation des appareils (smartphone, montre intelligente, tablette, ordinateur portable, consoles de jeux)

🛡️ Les règles de sécurité (ne pas chatter avec des inconnus, gérer les données privées avec soin)

💁🏽 Les règles personnelles (demander avant d’allumer)

📄 Vous trouverez un modèle de contrat gratuit dans le guide à l’attention des parents «Le premier smartphone de mon enfant» Montre plus

Parler du contrat permet de réfléchir à sa propre consommation des médias et de fixer des règles par écrit, ce qui aide à rendre la vie quotidienne un peu plus facile et à détendre l’atmosphère. L’essentiel est que les parents accompagnent leurs enfants dans le monde numérique de manière aussi consciencieuse que dans le monde réel.

Des règles claires pour tout le monde

Pour que le contrat soit respecté, il faut que les enfants comprennent les règles et les connaissent bien. Plus les choses sont claires, moins les discussions seront nombreuses.

Il est judicieux de remanier le contrat de temps en temps, afin qu’il évolue avec les enfants et reste adapté à leur âge. Le but est atteint lorsque les enfants ont entraîné une gestion responsable des médias numériques et savent les utiliser de manière indépendante en fonction de leur âge.