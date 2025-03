Pornographie, images de guerre ou représentations de la violence : Les contenus inappropriés influencent les adolescents sur le long terme et peuvent avoir un impact émotionnel. Image : Pexels, Julia M Cameron

La curiosité est importante pour le développement des jeunes. Mais elle peut aussi être dangereuse - surtout sur Internet. En cas de mauvais clics, le soutien des parents est nécessaire.

En collaboration avec Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Sur Internet, les adolescents ont besoin d'être accompagnés par des adultes.

Les contenus nuisibles tels que les représentations de la violence, la pornographie et les faux modèles ont des effets à long terme sur les jeunes.

Parmi ces effets, on compte la peur, le stress, l'isolement et la perturbation de sa propre image corporelle. Montre plus

Nombreux sont ceux qui ont connu cela dans leur propre enfance : le soir, pendant que les parents regardent un film policier, on n'a tout simplement pas envie de s'endormir ! Il n'y a donc plus qu'à se blottir sur le canapé pour jeter un coup d'œil à l'écran sous le regard de maman - et le regretter plus tard. Car les films policiers ne sont pas pour les enfants.

Les contenus médiatiques qui ne sont pas adaptés à l'âge peuvent surcharger émotionnellement les adolescents. Il peut s'agir d'images de guerre dans les médias, de tests de courage sur TikTok ou de représentations pornographiques sur Internet.

Les représentations de la violence et la pornographie sont particulièrement nocives. Mais les faux modèles ou les mécanismes de dépendance provoquent également du stress chez les jeunes.

Violence et valeurs déformées

Les enfants ne sont pas seulement dépassés par la violence, ils se l'approprient également comme stratégie de résolution des conflits lorsqu'ils sont en contact trop tôt ou trop régulièrement avec des contenus violents. Ainsi, les vidéos violentes peuvent les inciter à agir eux-mêmes de manière irréfléchie, voire à s'automutiler.

Les idéaux de beauté diffusés sur la toile, notamment par les influenceurs*, ne laissent pas non plus les adolescents indifférents : des idéaux de beauté irréalistes peuvent amener les enfants à se sentir eux-mêmes moins attrayants ou moins valorisés.

Lorsque les enfants et les adolescents consomment des contenus qui créent une dépendance, ils peuvent en outre être amenés à s'isoler socialement. Sur Swisscom Campus, les parents trouveront des soirées en ligne pour les parents et de précieux conseils sur la manière d'accompagner leurs enfants sur Internet, de reconnaître les dangers et de renforcer leurs compétences médiatiques.

Le bon accompagnement

Tôt ou tard, tout le monde est en contact avec des contenus qui ne correspondent pas à son âge : via des bannières publicitaires, sur des plateformes de médias sociaux, dans des chats ou des jeux. Selon la situation, les enfants réagissent différemment.

Si les adolescents sont laissés seuls sur Internet et sont trop souvent en contact avec des contenus inappropriés, cela peut influencer leur développement et leur causer une charge émotionnelle. Il est important que les parents restent vigilants, parlent régulièrement avec leurs enfants des contenus inappropriés ou utilisent des filtres de contenu.

Transmettre des compétences médiatiques : 5 conseils pour les parents Partager les médias numériques.

En cas de mauvais clics : Discuter des stratégies d'action.

Définir des règles claires pour l'utilisation des médias, par exemple par le biais d'un contrat d'utilisation des médias

Mettre en place des filtres de contenu pour réguler les contenus.

Informer l'enfant en fonction de son âge afin qu'il reconnaisse rapidement les contenus sexualisés et s'en protège. Montre plus