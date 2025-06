Que ce soit pour la traduction de textes ou des exercices de mathématiques, l'étude JAMESfocus le montre : Les jeunes utilisent l'IA avant tout pour l'enseignement scolaire. Image : Pexels, Max Fischer

L'intelligence artificielle peut aider à faire les devoirs - mais soutient-elle aussi l'apprentissage ? La dernière étude JAMESfocus le montre : l'IA fait déjà partie du quotidien de nombreux adolescents.

En collaboration avec Swisscom In Kooperation mit Swisscom

Pas beaucoup de temps ? blue News te résume l'essentiel Selon le dernier rapport JAMESfocus, plus de deux tiers des jeunes de 12 à 19 ans en Suisse utilisent régulièrement l'IA pour l'école.

Utilisée correctement, l'IA peut soutenir l'apprentissage.

Les parents et les enseignants sont appelés à accompagner les jeunes dans leur utilisation des médias. Montre plus

Nombreux sont ceux qui ont connu cette situation à l'école : les cours sont terminés et l'équation qui paraissait encore logique pendant le cours de mathématiques apparaît soudain comme une formule magique secrète lorsqu'on fait ses devoirs. Un soutien est alors nécessaire.

Là où autrefois les parents ou les frères et sœurs plus âgés aidaient à faire les devoirs difficiles, les élèves* se tournent aujourd'hui vers les technologies d'IA. Le dernier rapport JAMESfocus sur l'utilisation des médias par les jeunes le montre : Plus de deux tiers des jeunes de 12 à 19 ans en Suisse utilisent régulièrement l'IA au quotidien - notamment pour l'école. Mais l'IA favorise-t-elle l'apprentissage ?

«La plupart des jeunes font preuve d'un optimisme prudent vis-à-vis de l'IA. Ils reconnaissent des risques, mais voient aussi des opportunités.» Gregor Waller Chercheurs et codirecteurs d'étude de la ZHAW

IA : saisir les opportunités et reconnaître les risques

"S'il te plaît, résume-moi ce texte" ou "traduis ce texte en anglais" sont des prompts très appréciés. Tous les élèves* ne sont pas conscients que l'IA ne fournit pas toujours les bons résultats.

L'intelligence artificielle facilite les tâches et peut soutenir l'apprentissage si elle est utilisée correctement. Elle ne remplace toutefois pas le processus de réflexion personnel. De plus, elle comporte des risques tels que la désinformation ou l'abus de données. C'est là que les adultes tels que les parents et les enseignants ont un rôle à jouer : ils aident les jeunes à utiliser correctement l'IA, à examiner les informations de manière critique et à protéger leurs données.

Les auteurs de l'étude constatent que ceux qui utilisent des outils d'IA peuvent en tirer des avantages dans le contexte scolaire et professionnel - par exemple en apprenant plus efficacement, en maîtrisant mieux des tâches complexes ou en augmentant leur productivité.

Les écoles ont une responsabilité

Une utilisation créative et exploratoire de l'IA favorise les compétences médiatiques. Les enseignants peuvent confier aux jeunes des tâches de recherche en classe dans le cadre desquelles ils utilisent l'IA, et discuter ensemble des résultats. Cela crée de la confiance et transmet des connaissances.

Les écoles intègrent déjà les thèmes de l'IA dans différentes matières et enseignent les bases de son utilisation. Les enseignants peuvent discuter avec les élèves* des opportunités et des défis de l'IA. Le guide gratuit et l'atelier en ligne de Swisscom aident les enseignants dans cette démarche.