Le canton et la Ville de Genève ainsi que 19 partenaires publics et privés organisent une journée d'action et de sensibilisation dont l'objectif est de réduire l'impact carbone et environnemental du numérique. «D-Tox numérique» se déroule vendredi prochain.

L'objectif de cette journée est d'inciter les gens à nettoyer les données inutiles qui sont tapies dans la mémoire de leurs appareils numériques ou qui occupe de l'espace dans un «nuage». L'opération vise aussi à encourager les pratiques qui permettent de prolonger la durée de vie des appareils.

Dans un communiqué diffusé lundi, le canton et la Ville de Genève rappelle que le numérique et ses activités génèrent 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), des gaz qui sont l'une des causes de la dérive climatique qui est observée ces derniers temps par les scientifiques.

L'impact du numérique sur l'environnement ne semble pas près de diminuer. La quantité d'appareils connectés devrait en effet augmenter à rythme effréné d'ici à la fin de la décennie. En 2023, on comptait 16 milliards d'appareils connectés dans le monde. En 2029, leur nombre devrait s'établir à 39 milliards.

«Réelle nécessité»

Aujourd'hui, face à cette inflation, chacun devrait «se questionner sur la réelle nécessité d'usage avant d'acquérir des équipements numériques», relèvent le canton et la Ville de Genève. Il faudrait aussi «agir pour prolonger la durée de vie et optimiser le fonctionnement» de ces appareils numériques.

Les sites Internet du canton et de la Ville de Genève fournissent «de nombreux conseils et des bonnes pratiques numériques» qui peuvent être adoptés au quotidien. Des ateliers et conférences sur ces thèmes sont également proposés par la municipalité en mars dans ses permanences numériques.