Dans quelques jours, WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces natels

Ceux qui utilisent le même iPhone depuis dix ans doivent s'attendre à ne plus pouvoir utiliser WhatsApp à partir du mois prochain. Ceux qui ne veulent pas s'en passer n'ont pas d'autre choix que d'en acheter un nouveau.

WhatsApp s'est révélé être la bonne alternative aux SMS au bon moment. Image : Zacharie Scheurer/dpa

À la fin de l'année dernière, le géant de la messagerie WhatsApp a annoncé qu'il exclurait les anciens iPhones de son service à partir du 5 mai 2025. Cela concerne concrètement les modèles iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus, pour lesquels Apple a cessé le support logiciel depuis plusieurs années déjà.

WhatsApp justifie désormais cette mesure par l'introduction de nouvelles fonctions qui nécessitent des technologies iOS modernes. «Notre objectif est de continuer à offrir les meilleures possibilités de communication et de protection des données», explique l'entreprise.

Apple lui-même avait déjà jugé l'iPhone 6 Plus «obsolète» en avril 2024. Néanmoins, le départ de WhatsApp reste un coup dur pour les utilisateurs, car l'iPhone 6 fait partie des smartphones les plus vendus par l'entreprise. Selon les experts du secteur, il est peu probable qu'un grand nombre des appareils concernés soient encore utilisés activement, mais les conséquences pourraient se faire sentir, notamment dans les pays émergents ou chez les utilisateurs plus âgés.

Il ne reste que peu de temps

WhatsApp a annoncé un délai de pré-alerte de cinq mois. Les utilisateurs recevront dans l'application un message les informant de la fin imminente du support. Les options sont claires: soit on passe à un modèle d'iPhone plus récent, soit il ne reste plus qu'à passer à un autre service de communication.

Cette coupure ne concerne pas seulement les particuliers, mais aussi les entreprises. La variante professionnelle de WhatsApp, qui jouit d'une popularité croissante, ne fonctionnera plus non plus sur les anciens appareils. Pour beaucoup, cela devrait les inciter à passer plus rapidement à des technologies plus récentes.

KaiOS aussi sera désactivé en 2025

Mais les utilisateurs d'iPhone ne sont pas les seuls concernés. WhatsApp a en outre annoncé qu'il mettrait également fin en 2025 au support de KaiOS, un système d'exploitation pour téléphones mobiles simples. Dans le monde, ce système est utilisé sur environ 130 millions d'appareils dans plus de 100 pays, y compris sur des modèles cultes comme la nouvelle édition du Nokia 8110.

Les utilisateurs des pays émergents, pour lesquels les téléphones à fonctionnalités bon marché avec WhatsApp jouaient jusqu'à présent un rôle central dans la communication numérique, sont particulièrement concernés. Plus de 70 modèles différents seront concernés par la désactivation.