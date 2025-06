A l'occasion de la Journée de la bonne action, Michèle et Manu Burkart ont reçu des téléphones portables dans la filiale Coop de Winterthour. Photo : Swisscom, Nicolas Zonvi

Plus de 11.000 téléphones portables ont été collectés en mai pour Swisscom Mobile Aid à l'occasion de l'initiative "Journée de la bonne action". Les personnes qui ont manqué l'action de collecte peuvent toujours déposer leur ancien téléphone portable dans un Swisscom Shop.

A l'occasion de l'action de collecte pour la "Journée de la bonne action", plus de 11.000 téléphones portables ont été donnés en mai.

Par le biais du programme "Mobile Aid", Swisscom recycle ou vend ces appareils usagés, les recettes étant reversées à 100% à la fondation SOS Villages d'Enfants. Cela permet de fournir des repas aux enfants dans le besoin. Montre plus

La Suisse compte environ neuf millions d'habitants, et nombre d'entre eux ont un point commun : ils conservent chez eux au moins un téléphone portable qu'ils n'utilisent plus.

Tous n'ont pas conscience qu'il s'agit de véritables trésors : les téléphones portables et smartphones hors d'usage contiennent une multitude de matières premières précieuses, par exemple de l'argent, du platine ou de l'or.

Les trois quarts des émissions de CO₂ d'un smartphone proviennent déjà de la production - principalement de l'extraction de matières premières rares. C'est pourquoi il est important de prolonger la durée de vie des téléphones portables et de réintroduire les matériaux utilisés dans le circuit. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ?

Restituer un téléphone portable - c'est aussi simple que ça

Si vous trouvez un smartphone usagé chez vous, vous pouvez le remettre dans le circuit de différentes manières : Swisscom soutient l'économie circulaire et achète via Buyback de vieux téléphones portables, les répare et les revend. Ceux qui souhaitent soutenir une bonne cause peuvent faire don de leur téléphone portable via Mobile Aid, les recettes étant reversées à SOS Villages d'enfants.

Plus de 11.000 téléphones portables ont été collectés en mai à l'occasion de l'action participative organisée par Coop dans toute la Suisse pour la "Journée du bon jour". Les appareils collectés sont reconditionnés, les données personnelles effacées et les appareils vendus d'occasion ou envoyés au recyclage, où les matières premières sont soigneusement séparées et réutilisées.

L'intégralité des recettes de cette action est reversée à la fondation SOS Villages d'Enfants Suisse. Cela permet de fournir des repas aux enfants dans le besoin et de sensibiliser à la nutrition. Les personnes qui ont manqué la Journée de la bonne action peuvent déposer à tout moment leurs smartphones inutilisés dans tous les Swisscom Shops.

Pourquoi les caves sont des mines urbaines de matières premières

Dans de nombreux foyers suisses, la cave abrite des objets qui ont fait leur temps depuis longtemps, dont près de huit millions de smartphones. Nos caves sont donc de véritables mines de matières premières.

Le terme technique pour cela : Urban Mining. Les villes deviennent des sources de matières premières, car les déchets électroniques contiennent des matériaux précieux. Ton ancien smartphone en fait partie - remets-le dans le circuit dès maintenant.