Sei gli imputati, di nazionalità italiana. Sono stati complessivamente importati illegalmente 230 kg di oro ed elusi circa 800'000 franchi. La vecchia gioielleria veniva recuperata in campi nomadi del Nord Italia e introdotta in Svizzera da valichi non presidiati. In un caso, 190 kg sono stati contrabbandati in 5 mesi tra il 2021 e il 2022: le imposte e i dazi elusi superano i 600'000 franchi. In un altro caso, sono stati contrabbandati 40 kg d'oro. Il metallo prezioso veniva venduto a una società svizzera, che ha ora perso l'autorizzazione.