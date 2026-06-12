Gli smottamenti attorno a Brienz/Brinzauls, nei Grigioni, si sono recentemente stabilizzati o sono addirittura diminuiti, ma resta alta la preoccupazione per la sicurezza del villaggio.

Secondo l’ultimo bollettino del Comune di Albula/Alvra, sono arrivate 42 richieste di ricollocamento preventivo, due in più rispetto al precedente termine di settembre. Le domande riguardano 42 immobili, per un totale di circa 90 abitazioni, tra case primarie e secondarie. I costi del trasferimento saranno coperti al 90% da Confederazione e Cantone dei Grigioni. Il progetto dovrà ora essere votato dall’assemblea comunale di Albula/Alvra e poi sottoposto al Governo grigionese.