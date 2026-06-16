Azienda Cantonale dei Rifiuti (ARC) ha trattato complessivamente 194'424 tonnellate di rifiuti, di cui 190'473 sono state portate all'impianto di termovalorizzazione di Giubiasco.

In Ticino lo scorso anno l'L’ Il processo di termovalorizzazione ha permesso di produrre energia in quantità significativa: l’elettricità generata è stata sufficiente a coprire il fabbisogno di circa 22’000 famiglie mentre l’energia termica prodotta ha permesso un risparmio equivalente a circa 7,4 milioni di litri di nafta. L'ACR ha annunciato, in una nota, di aver chiuso l'esercizio 2025 con un avanzo di 1,9 milioni di franchi, a fronte di costi per 35,2 milioni.