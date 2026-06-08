Il centrocampista spiega che nel gruppo le parole del capitano sono state percepite bene. «Xhaka vuole che il livello sia sempre alto, senza cali di concentrazione». Aebischer ammette che la squadra poteva fare meglio contro l'Australia, ma si dice fiducioso per il Mondiale. Il 29enne, che sarà un'arma tattica preziosa per Yakin grazie alla sua versatilità, tranquillizza tutti sulla presenza di serpenti nel ritiro: «Nessuno di noi ne ha visti».