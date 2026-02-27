Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy: lo riportano media francesi citando la prefettura.

Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano «una decina di persone» che avrebbero dovuto partecipare a un «battesimo di lancio dal paracadute».

Il prefetto di Meurthe-et-Moselle, Yves Séguy, si è recato sul posto e terrà una conferenza stampa insieme a rappresentanti della procura, della polizia e dei soccorsi di urgenza.

La polizia ha chiesto via social di «evitare assolutamente» la zona per «lasciare l'accesso libero ai soccorsi e alle forze dell'ordine».