L'uomo è in carcere da giugno 2025 e avrebbe violentato la donna dall'autunno 2023. L'accusa ha chiesto 11 anni di carcere e 15 di espulsione. Nell'atto d'accusa figurano numerosi episodi con minacce e violenza fisica. La donna sarebbe stata percossa con sberle, pugni e calci, anche durante la gravidanza. L'imputato avrebbe minacciato. Il 30enne respinge gli addebiti. La perizia psichiatrica ravvisa mascolinità tossica e pericolo di recidiva medio-alto. La difesa chiede la scarcerazione immediata.