A mezzogiorno fuori fa più caldo, le correnti d’aria fanno male alla salute e una birra ghiacciata aiuta a rinfrescarsi. Conosciamo tutti queste affermazioni sul caldo. Ma sono davvero vere?

Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM), i sette anni più caldi a livello globale sono stati tutti registrati a partire dal 2015.

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La favola del caldo di mezzogiorno

Clima da Far West con Terence Hill e Bud Spencer - «Togliti dal sole di mezzogiorno, altrimenti ti prendo a pugni!» Ma gli eroi dei western possono tenersi il loro «High Noon», perché da noi le temperature massime si raggiungono solo tra le 17 e le 18.

Il meteorologo Jörg Kachelmann ha spiegato sul suo blog che a mezzogiorno, da queste parti, il sole non è al suo apice e che, comunque, continua a riscaldare il suolo anche dopo.

Ma attenzione: i raggi UV sono comunque più intensi a mezzogiorno.

A mezzogiorno non fa certo più caldo, ma i raggi UV sono più intensi in quel momento. Youtube/Screenshot

Le correnti d’aria fanno male

«Chiudi la finestra! C'è corrente e non vorrai mica prenderti un raffreddore», è una frase che molti avranno sicuramente sentito dire.

A torto, come spiega la rivista sulla salute «SRF Puls». L'aria in movimento non fa ammalare, ma fa evaporare il sudore dalla pelle, raffreddandola.

Quando prendiamo un virus, il corpo risparmia energia per combatterlo. La circolazione sanguigna nelle braccia e nelle gambe viene ridotta e sentiamo freddo. Quando la malattia si manifesta, alcuni pazienti credono che il freddo causato dalle correnti d’aria ne sia la causa scatenante.

Le correnti d’aria da sole non fanno ammalare nessuno. Youtube/Screenshot

L'alcol quando fa caldo è assolutamente da evitare

Per chiarire subito la questione: chi alle 17h00, con 34 gradi sul balcone di casa, si concede una bella birra per festeggiare la fine della giornata lavorativa, non deve stupirsi del malessere fisico che ne seguirà.

Ma chi tiene d'occhio l'equilibrio idrico può bere in abbondanza, secondo un esperto citato dalla «WAZ». Il motivo: l'alcol disidrata il corpo.

«Si dovrebbe bere mezzo litro d'acqua ogni mezzo litro di bevanda alcolica (Panasch) - oppure bere il vino già miscelato con acqua gassata.»

Anche quando fa caldo è consentita una birretta fresca, purché non si trascuri l’equilibrio idrico. Youtube/Screnshot

I neonati non hanno bisogno di essere coperti quando fa caldo

Si tratta di un grave errore, che può essere aggravato dalle correnti d'aria.

No, non stiamo contraddicendo il nostro consiglio precedente, perché ciò che può diventare pericoloso per i neonati di notte quando fa caldo è il raffreddamento dovuto al sudore.

I più piccoli riescono a regolare la temperatura corporea solo con difficoltà: prima sudano abbondantemente e poi si raffreddano molto rapidamente se sono nudi e il liquido evapora.

Le correnti d’aria accentuano ulteriormente questo effetto. Un body che copra il busto è il minimo indispensabile per il neonato, la cui temperatura corporea si misura in modo più affidabile all’altezza del collo.

I neonati hanno difficoltà a regolare la propria temperatura corporea e dipendono da un abbigliamento adeguato. Youtube/Screenshot

I liquidi freddi raffreddano il corpo

L'acqua minerale dal frigorifero e la doccia fredda sono il giusto rimedio contro il caldo? No, perché da un lato vale la regola: ciò che è freddo deve essere riscaldato alla temperatura corporea, motivo per cui, ad esempio, i beduini nel deserto bevono tè caldo.

Sotto la doccia, l'acqua fredda provoca una contrazione dei vasi sanguigni per trattenere il calore. Questo aumenta il battito cardiaco, il che ci fa sudare ancora di più proprio sulla fronte appena lavata.