Alle 12 in punto, il «chupinazo», il tradizionale razzo esploso dal balcone del municipio di Pamplona, nella regione della Navarra, ha segnato l'inizio dei festeggiamenti di San Fermin.

Le corse davanti ai tori sono state rese celebri da Ernest Hemingway nel suo romanzo «Fiesta», che ogni anno attirano migliaia di persone.

Pochi minuti prima di mezzogiorno, i protagonisti si sono affacciati al balcone: quest'anno i responsabili del lancio del «chupinazo» sono stati il vicedirettore delle Urgenze della Navarra, Clint Jean Louis, e l'infermiera della unità di rianimazione mobile, Araceli Sergio, scelti dalla cittadinanza per rappresentare il personale sanitario, accompagnati dalla pirotecnica Caballer.

Il razzo ha scatenato l'entusiasmo delle oltre 12'000 persone radunate nella piazza del Concistoro – secondo i dati del Comune – che hanno agitato i tipici tradizionali fazzoletti rossi, poi allacciati al collo dai partecipanti, al grido di «Gora San Fermin!», Viva San Fermin!, segnando ufficialmente l'avvio di nove giorni di festeggiamenti, fra le tradizioni più internazionali della Spagna.

Le feste, che dureranno fino al 14 luglio, comprendono musica, processioni religiose e soprattutto i celebri «encierros», le corse dei tori che ogni mattina alle 8:00 attraversano le strade del centro storico di Pamplona, tra migliaia di partecipanti e spettatori.