I rottami dell'aereo sudcoreano schiantatosi in fase di atterraggio all'aeroporto di Muan. Keystone

Almeno 120 persone sono morte stamattina nello schianto di un aereo della Jeju Air proveniente da Bangkok durante l'atterraggio all'aeroporto sudcoreano di Muan. La collisione con degli uccelli sarebbe all'origine della tragedia.

Keystone-SDA SDA

Stando ai vigili a del fuoco, l'aereo è quasi completamente distrutto e l'identificazione dei defunti si rivela difficile.

Secondo le autorità, l'incidente del volo JJA-2216 è avvenuto alle 9:03 ora locale. L'aereo trasportava 181 persone (175 passeggeri, tra cui due cittadini tailandesi, e sei membri dell'equipaggio) tra la Thailandia e Muan, città situata a circa 290 chilometri a sud della capitale Seul.

«Si sospetta che la causa dell'incidente sia una collisione con uccelli combinata con condizioni meteorologiche sfavorevoli. Ma si attendono i risultati di un'indagine», ha detto Lee Jeong-hyun, capo dei vigili del fuoco locali in conferenza stampa.

Un video trasmesso dal canale locale Mbc mostra l'aereo – un Boeing 737-8AS entrato in servizio nel 2009, secondo il sito specializzato Flightradar – atterrare con del fumo che fuoriesce dai motori. L'aereo sembra colpire un ostacolo alla fine della pista e viene immediatamente avvolto dalle fiamme.

Le immagini trasmesse dai canali tivù sudcoreani mostrano numerosi veicoli dei servizi di emergenza e decine di pompieri che lavorano attorno ai rottami dell'aereo.

Il presidente sudcoreano ad interim Choi Sang-mok ha presieduto una riunione di emergenza del governo e si recherà a Muan questo pomeriggio, ha detto il suo ufficio. «Tutte le agenzie competenti devono mobilitare tutte le risorse disponibili per salvare le persone», ha chiesto Choi in una nota.

Si tratta del primo incidente mortale nella storia della Jeju Air, una delle più grandi compagnie aeree low cost sudcoreane, fondata nel 2005. «Faremo tutto il possibile per rispondere a questo incidente. Chiniamo la testa chiedendo scusa a tutti coloro che sono stati danneggiati», ha affermato la compagnia in una dichiarazione pubblicata sui suoi canali social.

Il 12 agosto 2007 un Jeju Air Bombardier Q400 che trasportava 74 passeggeri uscì di pista a causa di un forte vento all'aeroporto di Busan-Gimhae, provocando una decina di feriti lievi.

Gli incidenti aerei sono molto rari in Corea del Sud. Quello più grave rimane lo schianto su una collina vicino all'aeroporto di Busan-Gimhae di un Boeing 767 dell'Air China proveniente da Pechino, che ha ucciso 129 persone il 15 aprile 2002.

Il disastro più mortale per una compagnia resta invece quello di un Boeing 747 della Korea Air in volo da New York a Seul via Anchorage (Alaska), abbattuto da un caccia sovietico sul Mar del Giappone provocando la morte di 246 passeggeri e 23 membri dell'equipaggio il 1 settembre 1983.