Un bambino di cinque anni dato per disperso sabato scorso nel cantone di Argovia dopo che il gommone sul quale si trovava si è ribaltato nel fiume Reuss all'altezza di Mühlau è stato rinvenuto priva di vita sulla riva sinistra del corso d'acqua nel comune di Merenschwand (AG).

Sabato pomeriggio il gommone a bordo del quale si trovava una famiglia composta di due adulti e due bambini di cinque e sette anni era entrato in collisione con un tronco d'albero e si era ribaltato, aveva riferito domenica la polizia cantonale.

I genitori e la bambina di sette anni erano riusciti a mettersi in salvo a riva, mentre del bambino di cinque anni da allora si era persa ogni traccia: un'operazione di ricerca su larga scala si era inizialmente conclusa senza esito.