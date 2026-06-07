La conducente del veicolo all'origine dell'urto, un furgone bianco, si è fermata solo un istante, per poi ripartire senza prestare soccorso, ha indicato oggi la polizia cantonale.

Secondo quanto riferito dalla madre del ragazzo, che ha sporto denuncia, il figlio stava rientrando da una scuola e stava attraversando la strada sul passaggio pedonale quando è entrato in collisione con il veicolo da trasporto.

Gli inquirenti sono alla ricerca di testimoni. Chiunque abbia visto il furgone o la persona alla guida, oppure possa fornire informazioni utili, è pregato di contattare la polizia.