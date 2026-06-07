Un 24enne in motorino si è schiantato contro un albero a Zeihen, nel canton Argovia, riportando gravi ferite. Il ciclomotore è completamente bruciato.

L'incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 19.00, ha reso noto oggi la polizia cantonale argoviese.

Il giovane stava guidando il suo motorino quando, per ragioni ancora sconosciute, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero.

Il conducente, gravemente ferito, è stato trasportato in elicottero in ospedale. Il veicolo a due ruote ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto.