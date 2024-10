Foto dimostrativa KEYSTONE

La ragazza 14enne rimasta gravemente ferita nell'attacco con l'acido avvenuto lunedì pomeriggio davanti alla sua scuola di Londra, la Westminster Academy nella zona di Paddington, rischia di subire danni permanenti.

SDA

Lo ha dichiarato ai media britannici il padre della studentessa, Corey McFarlane, secondo cui la figlia è in condizioni stabili, come gli hanno riferito i medici dell'ospedale dove è ricoverata, ma soffre molto per le ustioni subite sul lato sinistro del viso.

«È molto traumatizzata dall'attacco», ha aggiunto il 37enne sottolineando di non aver alcuna idea su cosa abbia spinto l'ignoto aggressore, non ancora fermato dalla polizia nonostante la caccia all'uomo, a colpire la figlia con l'acido.

McFarlane ha lanciato una colletta online sul sito GoFundMe per raccogliere il denaro necessario per coprire le spese mediche e il recupero a lungo termine della ragazza, pubblicando alcune immagini sulla piattaforma da cui si possono vedere le lesioni sul volto della 14enne.

Resta ancora ricoverato in ospedale uno studente 16enne rimasto ferito nell'aggressione ma in modo non grave.

Mentre è emerso dalle indagini che la terza persona ferita nell'attacco, una 27enne dello staff scolastico, era accorsa per soccorrere la ragazza e ha subito qualche lieve ustione. Secondo le indicazioni di Scotland Yard, il sospettato viene descritto come un maschio nero, alto e magro, che indossava abiti scuri e aveva il volto coperto, da una maschera o da un passamontagna.

SDA