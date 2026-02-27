Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro domani a Doha.
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Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere i reciproci attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro domani a Doha. Lo riferisce Axios citando un alto funzionario americano.
«Abbiamo deciso di sospendere ogni attività cinetica», ha sottolineato l'alto funzionario americano, utilizzando la terminologia militare per indicare attacchi e altre azioni belliche.
Un secondo funzionario Usa ha dichiarato ad Axios che entrambe le parti sospenderanno le ostilità «per il momento» e che «le imbarcazioni potranno muoversi liberamente», mentre proseguiranno i colloqui tecnici.
Gli incontri di martedì a Doha erano originariamente previsti in Svizzera per discutere del programma nucleare iraniano, ha ricordato una fonte a conoscenza dei colloqui, spiegando che a seguito dell'escalation di questi giorni si è deciso di spostarli in Qatar, concentrandoli sullo Stretto di Hormuz.
Nick Stewart, che dirige il team tecnico statunitense, dovrebbe partecipare ai colloqui, secondo le fonti di Axios.