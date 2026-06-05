Un incendio è divampato nel corso della notte alla stazione ferroviaria di Burgdorf (BE), nella mansarda dello stabile. La polizia cantonale ha indicato a Keystone-ATS che non si segnalano feriti.

La polizia cantonale bernese ha riferito che le fiamme sono state domate verso le 4.00. (Foto simbolica)

Le fiamme sono state poste sotto controllo dopo le del mattino, ma le forze dell'ordine non sono ancora in grado di specificare la causa del rogo e l'entità dei danni.

L'avvenimento non ha però avuto conseguenze sul traffico ferroviario, come conferma una portavoce delle FFS: «Tutti i treni possono circolare» e non sono nemmeno segnalati ritardi.

L'incendio era stato inizialmente segnalato sui rispettivi portali in rete dallo «20 Minuten» e dal Blick