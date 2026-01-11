Impianti di risalitaBE: Gstaad, seggiovia del Wasserngrat evacuata dopo guasto
SDA
11.1.2026 - 14:45
La seggiovia del Wasserngrat, a Gstaad (BE), è rimasta fuori servizio questa mattina per circa un'ora e 45 minuti a causa di un guasto tecnico. Nessuno dei passeggeri ha subito conseguenze fisiche.
Keystone-SDA
11.01.2026, 14:45
SDA
Tutte le persone che si trovavano sull'impianto quando si è fermato sono state fatte scendere utilizzando il motore di emergenza, ha detto a Keystone-ATS Ivo Paroni, responsabile della Wasserngratbahn. L'incidente è stato riportato in prima battuta dal sito del «Blick».
Al momento non sono chiari né l'origine del problema meccanico, né il numero esatto di passeggeri interessati dal disagio. La seggiovia a quattro posti è ora di nuovo in funzione normalmente.
