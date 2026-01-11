  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Impianti di risalita BE: Gstaad, seggiovia del Wasserngrat evacuata dopo guasto

SDA

11.1.2026 - 14:45

L'impianto è già tornato in funzione. (foto d'archivio)
L'impianto è già tornato in funzione. (foto d'archivio)
Keystone

La seggiovia del Wasserngrat, a Gstaad (BE), è rimasta fuori servizio questa mattina per circa un'ora e 45 minuti a causa di un guasto tecnico. Nessuno dei passeggeri ha subito conseguenze fisiche.

Keystone-SDA

11.01.2026, 14:45

Tutte le persone che si trovavano sull'impianto quando si è fermato sono state fatte scendere utilizzando il motore di emergenza, ha detto a Keystone-ATS Ivo Paroni, responsabile della Wasserngratbahn. L'incidente è stato riportato in prima battuta dal sito del «Blick».

Al momento non sono chiari né l'origine del problema meccanico, né il numero esatto di passeggeri interessati dal disagio. La seggiovia a quattro posti è ora di nuovo in funzione normalmente.

I più letti

Credito Covid, Maserati e diritto del lavoro: le inchieste sui gestori del Constellation
A Zurigo si fermano tutti i bus a causa della forte nevicata. Swiss annulla diversi voli
Il padre del proprietario del bar «Le Constellation» parla per la prima volta

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Disastri, Incidenti. Crans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Disastri, IncidentiCrans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Medio Oriente. «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Medio Oriente«Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza»

Ucraina. Mosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'

UcrainaMosca a Trump, 'i missili a Kiev una seria escalation'