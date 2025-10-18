  1. Clienti privati
Incidenti BE: travolto da tronco durante lavori di disboscamento, morto

SDA

18.10.2025 - 19:00

L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente. (Foto simbolica)
L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente. (Foto simbolica)
Keystone

Ieri pomeriggio un uomo è rimasto vittima di un grave incidente durante lavori di disboscamento a Burglauenen, frazione di Grindelwald, nell'Oberland bernese. Il 74enne svizzero residente nel cantone è stato travolto da un tronco e ha perso la vita sul posto.

Keystone-SDA

18.10.2025, 19:00

L'allarme è scattato poco prima delle 18:30, scrive oggi la polizia cantonale di Berna in un comunicato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti le forze dell'ordine, un elicottero della Rega con un medico d'urgenza e i servizi di soccorso locali. Le indagini sulle circostanze dell'accaduto sono in corso.

