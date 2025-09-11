Hai fretta? blue News riassume per te I prelievi di contanti e i pagamenti in valuta estera con la carta di credito comportano costi particolarmente elevati.

Se si sceglie il modello di carta sbagliato o non si confrontano le offerte, si pagano commissioni inutilmente elevate.

Le rate e i ritardi nei pagamenti possono diventare una trappola per il debito.

Pagamenti senza contatto, raccolta punti e acquisti in tutto il mondo: le carte di credito sono diventate parte integrante della vita quotidiana. Ma chi le usa con leggerezza butta denaro al vento.

blue News mostra dove si nascondono le commissioni elevate, come evitarle e quali sono le alternative.

Prelevare contanti con la carta di credito

Secondo Moneyland, il prelievo di contanti con la carta di credito è uno dei maggiori fattori di costo.

Mentre i prelievi di contanti con la carta di debito sono spesso economici o gratuiti, le società di carte di credito applicano commissioni elevate: almeno dieci franchi per ogni prelievo in Svizzera e tariffe forfettarie ancora più elevate all'estero. Inoltre, i tassi di interesse vengono applicati dal momento del prelievo.

Se avete bisogno di contanti, dovreste quindi utilizzare una carta di debito o la carta della vostra banca.

Molte banche offrono prelievi bancomat gratuiti in Germania, alcune anche in altri Paesi.

Per le emergenze è consigliabile avere una piccola riserva nel portafoglio. Per grandi quantità di contanti, i bonifici bancari sono più economici dei prelievi con carta di credito.

Pagare in franchi svizzeri

Molti negozi all'estero offrono di saldare l'importo della fattura direttamente in franchi svizzeri.

Si tratta di una costosa «offerta di conversione dinamica della valuta»: sono previsti supplementi di oltre il 3% oltre alle consuete commissioni sulle valute estere.

Se invece autorizzate il pagamento nella valuta locale, beneficiate del tasso di cambio molto più favorevole offerto dai fornitori di carte di credito.

Tenete presente che anche i rivenditori online con sede all'estero, come i negozi di alimenti per animali, possono addebitare tali supplementi.

Il programma «Kassensturz» della SRF segnala che i pagamenti presso i negozi online apparentemente svizzeri sono soggetti a supplementi esteri fino al 2,5% se l'operatore ha sede all'estero.

Prima di effettuare un acquisto, verificate dove è registrato il fornitore e, se possibile, pagate con fattura o Twint.

Scegliere il modello di carta sbagliato

Non tutte le carte di credito sono adatte a tutti gli utenti. Le carte premium con servizi aggiuntivi possono offrire interessanti vantaggi assicurativi e programmi bonus, ma anche commissioni annuali elevate.

Molti consumatori scelgono una carta in base all'immagine o alla pubblicità piuttosto che al loro comportamento d'uso.

Prima di decidere a favore delle carte Gold o Platinum, verificate i servizi inclusi e se ne avete davvero bisogno.

Le carte prepagate sono adatte ai giovani o alle persone con un budget limitato, ma spesso hanno commissioni più elevate per ogni transazione.

Le carte standard senza servizi aggiuntivi sono solitamente più economiche e sono sufficienti per l'uso quotidiano. Confrontate le condizioni e scegliete il modello più adatto alle vostre esigenze.

Non fate confronti

Le condizioni delle numerose carte di credito in Svizzera variano enormemente. Molti utenti non confrontano le offerte e quindi pagano commissioni annuali più alte, supplementi esteri più elevati e tassi di cambio più bassi.

I portali di confronto indipendenti mostrano in modo trasparente quale carta si adatta al vostro comportamento di consumo.

Prestate attenzione non solo alla quota annuale, ma anche alle commissioni per il prelievo di contanti, ai sovrapprezzi per l'estero e all'eventuale assicurazione.

Vale la pena di dare un'occhiata più da vicino, perché a lungo andare potreste risparmiare diverse centinaia di franchi.

Ignorare i costi nascosti

I fornitori di carte di credito spesso offrono la possibilità di pagare l'importo della fattura a rate.

Questo «credito rotativo» diventa per molti una trappola per il debito, dato che i tassi di interesse sulle carte di credito svizzere arrivano fino al 13%. Si tratta di un tasso significativamente più alto rispetto al credito al consumo tradizionale.

Se si sceglie l'opzione di pagamento rateale e si effettua solo il pagamento minimo, si pagherà per molto tempo e con grandi spese.

È meglio pagare l'importo dovuto per intero e puntualmente. Se dovete finanziare una spesa importante, vale la pena di attingere alle riserve di risparmio. In questo modo si evitano gli alti tassi di interesse del credito rotativo.

Pagare le bollette troppo tardi

I ritardi nei pagamenti comportano spese di sollecito e interessi di mora. Possono anche avere un impatto negativo sul vostro rating creditizio, che può essere penalizzato in seguito al momento della richiesta di credito.

La maggior parte dei fornitori di carte di credito offre la possibilità di addebitare automaticamente le fatture mensili tramite addebito diretto o eBill.

Impostate un pagamento automatico per rispettare le scadenze. Controllate regolarmente l'estratto conto per individuare le spese non autorizzate.

Se viaggiate spesso, potete attivare una notifica via e-mail che vi avverta di transazioni elevate.

Consentire la scadenza dei punti bonus

Molte carte offrono programmi bonus. Miles & More, Cashback o Superpoints: se non riscattate i punti raccolti, state regalando denaro. Molti clienti sottovalutano i vantaggi dei programmi bonus o dimenticano di riscattare i punti in tempo.

Informatevi sulle condizioni e riscattate i premi prima che scadano. Alcuni programmi consentono l'invio diretto in fattura come cashback. Altri offrono buoni o miglia per i voli.

Considerate i meccanismi di bonus quando utilizzate la carta: una carta con un cashback più elevato può ripagarvi rapidamente se la utilizzate con costanza.

Ignorare i supplementi esteri

Un rapporto dell'«Espresso» di SRF mostra che anche gli acquisti presso negozi online svizzeri possono far scattare un sovrapprezzo estero se il commerciante ha sede all'estero.

Per alcune carte, il sovrapprezzo è compreso tra l'1,2 e il 2,5%. Mentre alcune carte di debito addebitano importi fissi per transazione, le carte di credito applicano supplementi in percentuale.

Per evitare queste commissioni, conviene pagare con Twint o con un conto online, se il negozio lo offre.

Per le piattaforme internazionali come Amazon, verificate se il pagamento nella valuta locale è più conveniente. Controllate le condizioni generali della carta di credito per conoscere l'importo del sovrapprezzo estero, che varia a seconda del fornitore.