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Lutto nel mondo dell'industria A 42 anni muore Alexander Pieper, presidente di Franke

SDA

9.6.2026 - 11:02

Franke è un marchio ben conosciuto in Svizzera.
Franke è un marchio ben conosciuto in Svizzera.
Keystone

Lutto nel mondo dell'industria svizzera: il gruppo Franke, attivo nei settori della progettazione di cucine e delle macchine da caffè, piange la scomparsa del suo presidente del consiglio di amministrazione, Alexander Pieper.

Keystone-SDA

09.06.2026, 11:02

09.06.2026, 11:53

Il manager, nato nel 1983 e figlio del patriarca dell'azienda Michael Pieper, è deceduto sabato a causa di un infarto, ha indicato oggi l'azienda stessa, confermando indiscrezioni riportate in precedenza dal portale Inside Paradeplatz.

«Siamo profondamente sconvolti per l'improvviso decesso e ci mancano le parole», ha fatto sapere la società, precisando che per il momento non verranno fornite ulteriori informazioni.

Alexander Pieper era considerato il successore designato del padre – che quest'anno festeggerà il suo 80esimo compleanno – alla guida dell'impero familiare.

Una delle dinastie più importanti della Svizzera

Si tratta di una delle dinastie più ricche della Svizzera: secondo le stime della rivista Bilanz, la famiglia Pieper possiede infatti un patrimonio di circa 5 miliardi di franchi.

La holding Artemis, controllata dalla famiglia, detiene rilevanti partecipazioni in aziende di primo piano come Feintool, Forbo e Autoneum.

Da parte sua Franke, impresa con sede ad Aarburg (AG), ha registrato nel 2025 un fatturato di 2,05 miliardi di franchi e conta quasi 7600 dipendenti in tutto il mondo.

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