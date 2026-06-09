Lutto nel mondo dell'industria svizzera: il gruppo Franke, attivo nei settori della progettazione di cucine e delle macchine da caffè, piange la scomparsa del suo presidente del consiglio di amministrazione, Alexander Pieper.

Franke è un marchio ben conosciuto in Svizzera.

Il manager, nato nel 1983 e figlio del patriarca dell'azienda Michael Pieper, è deceduto sabato a causa di un infarto, ha indicato oggi l'azienda stessa, confermando indiscrezioni riportate in precedenza dal portale Inside Paradeplatz.

«Siamo profondamente sconvolti per l'improvviso decesso e ci mancano le parole», ha fatto sapere la società, precisando che per il momento non verranno fornite ulteriori informazioni.

Alexander Pieper era considerato il successore designato del padre – che quest'anno festeggerà il suo 80esimo compleanno – alla guida dell'impero familiare.

Una delle dinastie più importanti della Svizzera

Si tratta di una delle dinastie più ricche della Svizzera: secondo le stime della rivista Bilanz, la famiglia Pieper possiede infatti un patrimonio di circa 5 miliardi di franchi.

La holding Artemis, controllata dalla famiglia, detiene rilevanti partecipazioni in aziende di primo piano come Feintool, Forbo e Autoneum.

Da parte sua Franke, impresa con sede ad Aarburg (AG), ha registrato nel 2025 un fatturato di 2,05 miliardi di franchi e conta quasi 7600 dipendenti in tutto il mondo.