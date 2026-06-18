MCH Group – la società che già gestisce manifestazioni di punta come Art Basel – e Informa Markets, colosso mondiale dell'organizzazione di eventi per le imprese, hanno annunciato oggi la nascita di una joint venture che darà vita alla «Basilia Jewellery & Watch Fair», una nuova piattaforma annuale con sede a Basilea.

La prima edizione della fiera – informa MCH in un comunicato odierno – è in calendario per aprile 2027 e si terrà nella Halle 2 del quartiere fieristico renano, che sarà trasformata per l'occasione in una vera e propria «città in costruzione» (questo il tema scelto per il debutto).

L'obiettivo dichiarato è riunire sotto lo stesso tetto oltre 400 espositori – tra produttori, designer, marchi, grossisti e distributori – per colmare un vuoto che, secondo gli organizzatori, esiste da tempo nel calendario europeo.

«Le esigenze di approvvigionamento non sono mai state così complesse: gli acquirenti cercano partner che comprendano davvero le loro sfide», afferma Celine Lau, dirigente presso Informa Markets, citata in una nota.

«Basilia colma questo divario collegando direttamente gli acquirenti con fornitori specializzati, dai rivenditori indipendenti ai mercati emergenti di tutta Europa e oltre».

La scelta di Basilea non è casuale. Per Andrea Zappia, CEO ad interim di MCH, la città «è il luogo giusto per una piattaforma con questa ambizione».

Combinando la rete globale di Informa Markets con l'esperienza nella creazione di spazi fieristici di MCH la nuova manifestazione si propone come un ponte intercontinentale in grado di riconnettere la domanda europea con l'offerta dei grandi mercati asiatici e del Medio Oriente.

Ciò che distingue Basilia dalle altre fiere è la sua concezione architettonica e culturale: la fiera sarà strutturata come una «città nella città», suddivisa in quartieri tematici e distretti immersivi che richiamano le capitali mondiali della gioielleria.

I visitatori potranno così spostarsi idealmente dai distretti dei diamanti e delle gemme preziose, alle «valli dell'orologeria», passando per aree ispirate a Hong Kong, Bangkok, Jaipur, Istanbul, Anversa e Parigi.

Oltre all'esposizione commerciale, ampio spazio sarà dedicato al dibattito culturale e all'aggiornamento professionale, con un ricco programma di seminari, tavole rotonde e conferenze che accompagneranno i quattro giorni di manifestazione.

«Le grandi industrie hanno bisogno di mercati», ricorda Roman Imgrüth, manager di MCH, a sua volta citato nel documento per la stampa.

«Con Basilia Jewellery & Watch Fair ci assumiamo la nostra responsabilità nei confronti di un settore che merita una piattaforma del genere e nei confronti della nostra missione: creare spazi in cui gli affari, l'incontro e la crescita diventano possibili», conclude.