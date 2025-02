Tante rose quante ne possono portare le mani: i negozi di fiori svizzeri registrano vendite record a San Valentino, ma la posta in gioco è alta (foto d'archivio). KEYSTONE

Il giorno di San Valentino i negozi di fiori svizzeri vendono tante rose quante ne vendono normalmente in dieci giorni. Questo mette sotto pressione la manodopera e le risorse degli esercizi. E anche l'ambiente paga il suo prezzo.

Hai fretta? blue News riassume per te A San Valentino, i negozi di fiori svizzeri realizzano un fatturato pari a quello di dieci giorni normali. Si stima che il 14 febbraio vengano vendute quattro milioni di rose.

I fioristi devono però aumentare il personale e accettare prezzi d'acquisto più alti soprattutto per le gettonate rose rosse.

Inoltre, il trasporto di questo fiore, la maggior parte del quale proviene dal Kenya o dall'Ecuador, provoca notevoli emissioni. Mostra di più

Un'affermazione audace: una grande percentuale di persone acquista fiori una volta all'anno per regalarli a qualcuno. Si tratta di rose rosse e succede il 14 febbraio. Alcuni si accontentano anche dei fiori recisi che ci sono al supermercato.

Questo dato della SRF ha una base più solida: il fatturato annuo dell'industria floreale svizzera è di circa 800 milioni di franchi. Il giorno di San Valentino genera dai 25 ai 40 milioni.

In altre parole: durante la festa degli innamorati il fatturato è pari a quello di dieci giorni normali o addirittura superiore.

Tenere pronta nei negozi l'enorme quantità di fiori - soprattutto appunto rose - e venderli in un solo giorno è una prova di resistenza per l'intera filiera, dall'importatore al grossista fino al singolo fioraio.

«Le rose non crescono in inverno»

Come produttore di rose, la Blumenhaus Mötteli di Turbenthal (ZH) sarebbe in una posizione privilegiata per fare il botto a San Valentino. Ma la gerente ha lo stesso problema dell'industria floreale in gran parte d'Europa: «Le rose non crescono in inverno», spiega Helen Mötteli.

Ai suoi clienti offrirebbe in particolare dei tulipani, racconta a blue News: «Ma la maggior parte di loro vuole rose rosse e se non le trova da noi, va altrove».

Blumenhaus Mötteli dedica i giorni precedenti alla festività ai preparativi. Effettuare gli ordini, decorare il negozio di Turbenthal e quello di Bauma (ZH), preparare le componenti non deperibili per i bouquet.

I fiori recisi si rovinano rapidamente. Per questo Helen ritira le rose per il 14 febbraio dal grossista Blumenbörse di Zurigo solo il 13 febbraio. Nei negozi lavorano 9 dipendenti in entrambi i giorni, rispetto ai quattro usuali.

«Abbiamo molti dipendenti part-time, tutti devono lavorare in questi giorni», dice Mötteli, descrivendo come gestisce il grande giorno in termini di personale.

Il vivaio non è molto frequentato in inverno, ed è per questo che i fioristi possono usufruire di uno spazio di lavoro aggiuntivo, spiega la gerente.

Le rose di San Valentino arrivano dall'Ecuador e dal Kenya

Secondo le stime della NZZ, a San Valentino in Svizzera sono vendute circa quattro milioni di rose. Con poche eccezioni provengono dal Kenya e dall'Ecuador.

Vicino all'equatore, a 2'000 metri sul livello del mare (Kenya) o addirittura a 3'000 metri (Ecuador), trovano tutto l'anno le condizioni ideali per svilupparsi.

D'altra parte, il volo verso l'Europa comporta notevoli emissioni di anidride carbonica - quasi 6'000 km dall'Africa e quasi 10'000 km di viaggio dall'America meridionale.

Riscaldare e illuminare le serre per far crescere le rose nel nostro Paese avrebbe lo stesso impatto sull'ambiente, secondo un documento dell'Associazione dei fioristi sugli effetti della festa degli innamorati.

Uno studio commissionato dalla Federazione delle cooperative Migros (FCM) stima che il consumo di energia e le emissioni di gas serra delle rose olandesi sono diverse volte superiori a quelle delle loro controparti sudamericane e africane, anche se vengono trasportate in Svizzera per via aerea, come avviene per la stragrande maggioranza di questi fiori.

Secondo l'Associazione svizzera dei fioristi le serre riscaldate con energia rinnovabile nei Paesi Bassi hanno fatto progressi negli ultimi anni. Ma soddisfare la domanda europea - 9'000 tonnellate di rose secondo «Sky News» - in questo modo rimane un obiettivo molto ambizioso.

In Ecuador e in Kenya le coltivazioni di questi fiori richiedono anche notevoli quantità d'acqua, in zone dove scarseggia, come sottolinea lo studio di Migros.

L'impronta idrica dei fiori provenienti dai Paesi Bassi è però maggiore. Questi richiedono molta elettricità per il riscaldamento e l'illuminazione delle serre, che viene generata, tra l'altro, in centrali idroelettriche.

Un fatturato elevato con un margine ridotto

Per i fioristi elvetici San Valentino è un'occasione da non perdere. Il fatto però che il 14 febbraio realizzino una parte significativa del loro fatturato annuale è contraddetto dai dati sopra riportati.

Thomas Meier dell'Associazione svizzera dei fioristi analizza: «Certamente i volumi di vendita sono elevati, ma i prezzi di acquisto per fiore reciso sono molto più alti. Il margine a San Valentino o alla festa della mamma è quindi molto più basso. In altre parole: tanto lavoro di sicuro, ma non tanto in cassa».

Mötteli stima che una rosa per la feste degli innamorati costi fino all'80% in più. D'altra parte nei loro negozi questo giorno vendono quattro o cinque volte di più rispetto al solito.

Per la gerente l'effetto pubblicitario è però importante: «In quel giorno, abbiamo in negozio molte persone che normalmente non vengono da noi. Cerchiamo di mostrare loro cos'altro abbiamo in assortimento oltre alle rose».

Soprattutto le alternative che crescono nel suo vivaio anche in inverno. Oltre ai tulipani, ci sono gerbere, ranuncoli, garofani, anemoni, margherite, papaveri e altro ancora.

Se i clienti svizzeri passassero ad altre varietà, il giorno di San Valentino causerebbe molte meno emissioni e porterebbe ai produttori come alla fiorista di Turbenthal molti più profitti.

L'altra opzione, ancora meno realistica, sarebbe quella di cambiare la data della festa degli innamorati. Mötteli saprebbe quando: «La fine di giugno sarebbe perfetta. Potremmo soddisfare tutta la domanda con le nostre rose».