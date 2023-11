L'obiettivo numero uno è migliorare l'efficienza energetica. Keystone

Avanzare nel campo della cosiddetta casa intelligente, sviluppando soluzioni di automazione e connettività per singoli appartamenti e interi edifici.

È quanto si propone di fare ABB in collaborazione con Samsung C&T, la filiale del colosso sudcoreano Samsung che si occupa di edilizia.

Obiettivo della cooperazione – di cui non vengono precisati i dettagli finanziari – è promuovere la vivibilità e l'efficienza energetica di grandi edifici residenziali e commerciali, spiega il gruppo elettrotecnico elvetico in un comunicato odierno. ABB aveva già sottoscritto un accordo globale con Samsung Electronics nell'aprile 2022 per promuovere soluzioni «smart» negli alloggi.

Stando ad ABB gli edifici sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 30% delle emissioni globali di gas serra, ma le tecnologie in rapida evoluzione promettono di ridurre significativamente queste quote. Il nuovo accordo con Samsung C&T porterà a ulteriori iniziative di innovazione congiunte.

ABB è una delle più grandi industrie svizzere: opera in vari campi che vanno dalla robotica all'energia, passando dall'automazione. A livello mondiale l'azienda – nata nel 1988 dalla fusione fra la svedese ASEA e l'argoviese Brown, Boveri & Cie (BBC), con radici che risalgono però a più di 130 anni or sono – impiega 105'000 dipendenti in oltre 100 paesi. Nel 2022 il fatturato si è attestato a 29,5 miliardi di dollari (26,6 miliardi di franchi al cambio attuale). La società fa anche parte dello SMI, l'indice principale della borsa svizzera: dall'inizio dell'anno la performance dell'azione è del +15%. Oggi il titolo sale di circa l'1%, mostrandosi più tonico di un mercato che generalmente marcia sul posto.

