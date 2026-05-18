ABB fornirà sistemi di propulsione alla Marina spagnola. sda

ABB ha annunciato di aver ottenuto un contratto presso la compagnia nazionale spagnola attiva nella cantieristica navale Navantia, per fornire i sistemi di distribuzione dell'energia e di propulsione a due future navi della Marina del Paese.

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Queste imbarcazioni, che dovrebbero essere pronte nel 2028, sono destinate alla mappatura e allo studio delle acque costiere spagnole a fini di monitoraggio ambientale e difesa marittima, precisa il colosso zurighese dell'elettrotecnica e dell'automazione in un comunicato pubblicato oggi.

ABB si occuperà anche dei processi di integrazione del sistema, dei test e della messa in servizio. Non è stato reso noto alcun importo.

Il gruppo svizzero ha già collaborato in due occasioni con la Marina spagnola.