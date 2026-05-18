  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Elettrotecnica ABB fornirà sistemi di propulsione alla Marina spagnola

SDA

18.5.2026 - 12:20

ABB fornirà sistemi di propulsione alla Marina spagnola.
ABB fornirà sistemi di propulsione alla Marina spagnola.
sda

ABB ha annunciato di aver ottenuto un contratto presso la compagnia nazionale spagnola attiva nella cantieristica navale Navantia, per fornire i sistemi di distribuzione dell'energia e di propulsione a due future navi della Marina del Paese.

Keystone-SDA

18.05.2026, 12:20

18.05.2026, 13:03

Queste imbarcazioni, che dovrebbero essere pronte nel 2028, sono destinate alla mappatura e allo studio delle acque costiere spagnole a fini di monitoraggio ambientale e difesa marittima, precisa il colosso zurighese dell'elettrotecnica e dell'automazione in un comunicato pubblicato oggi.

ABB si occuperà anche dei processi di integrazione del sistema, dei test e della messa in servizio. Non è stato reso noto alcun importo.

Il gruppo svizzero ha già collaborato in due occasioni con la Marina spagnola.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci solo quinto
La corsa a 007 si infiamma: anche Tom Francis entra in gioco per diventare James Bond
Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Alex Marquez e Johann Zarco
Il calciatore Tahirys Dos Santos e la ragazza, sopravvissuti a Crans-Montana, appaiono in pubblico

Altre notizie

La tendenza continuerà?. L'economia svizzera ha registrato un buon inizio di 2026

La tendenza continuerà?L'economia svizzera ha registrato un buon inizio di 2026

Svizzera. Disoccupazione ai sensi ILO in aumento

SvizzeraDisoccupazione ai sensi ILO in aumento

Aviazione. Ryanair chiude anno fiscale con utile netto record

AviazioneRyanair chiude anno fiscale con utile netto record