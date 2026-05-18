ABB fornirà sistemi di propulsione alla Marina spagnola.

ElettrotecnicaABB fornirà sistemi di propulsione alla Marina spagnola
SDA
18.5.2026 - 12:20
ABB ha annunciato di aver ottenuto un contratto presso la compagnia nazionale spagnola attiva nella cantieristica navale Navantia, per fornire i sistemi di distribuzione dell'energia e di propulsione a due future navi della Marina del Paese.
Keystone-SDA
18.05.2026, 12:20
18.05.2026, 13:03
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Queste imbarcazioni, che dovrebbero essere pronte nel 2028, sono destinate alla mappatura e allo studio delle acque costiere spagnole a fini di monitoraggio ambientale e difesa marittima, precisa il colosso zurighese dell'elettrotecnica e dell'automazione in un comunicato pubblicato oggi.
ABB si occuperà anche dei processi di integrazione del sistema, dei test e della messa in servizio. Non è stato reso noto alcun importo.
Il gruppo svizzero ha già collaborato in due occasioni con la Marina spagnola.