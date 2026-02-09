  1. Clienti privati
Industria elettrotecnica Il CEO di ABB: «Il massimo potenziale di crescita è in America»

SDA

9.2.2026 - 20:00

ABB non vede una grande espansione in Europa.
Keystone

ABB guarda oltre Atlantico per il suo futuro: è sul continente americano che il colosso elettrotecnico zurighese vede le maggiori opportunità di crescita nel breve e medio termine, spiega il CEO Morten Wierod.

Keystone-SDA

09.02.2026, 20:00

09.02.2026, 20:13

«È lì che negli ultimi anni si è verificata la crescita maggiore e questo trend continua», afferma il 54enne norvegese in un'intervista pubblicata oggi online dal periodico Finanz und Wirtschaft. La classifica delle priorità delle multinazionali vede, dopo le Americhe, al secondo posto l'Asia e il Medio Oriente e solo al terzo l'Europa.

Questa visione strategica si traduce in investimenti concreti. ABB sta canalizzando ingenti risorse negli Stati Uniti e in India, riconoscendoli come mercati in forte espansione. Al contrario, in Cina, dove la capacità produttiva è già considerata sufficiente, e in Europa gli interventi si concentrano sul miglioramento dell'efficienza degli impianti esistenti, senza piani per nuove fabbriche di grandi dimensioni, spiega il manager con studi in Norvegia e una carriera tutta presso ABB.

Le dichiarazioni del presidente della direzione giungono dopo i solidi risultati finanziari pubblicati da ABB a fine gennaio. Il gruppo ha chiuso l'esercizio 2025 con un fatturato in crescita del 7% su base comparabile, che ha raggiunto i 33,2 miliardi di dollari (25,8 miliardi di franchi al cambio attuale). Anche la redditività è migliorata, con un margine operativo salito al 19,0% dal 18,2% dell'anno precedente, cosa che ha trainato l'utile netto, salito a 4,7 miliardi di dollari, con un balzo del 20%.

La strategia di ABB riflette un più ampio orientamento dei grandi gruppi industriali, che stanno rivalutando le catene di approvvigionamento e gli investimenti alla luce delle dinamiche geopolitiche in atto e dei diversi tassi di crescita regionale. In quest'ottica l'Europa si trova regolarmente in una posizione poco brillante.

L'azione ABB era oggi alle 17.00 in progressione di circa il 2%, nell'ambito di un mercato che in generale marcia sul posto. Dall'inizio del 2026 il titolo è salito dell'11% e ampiamente positive sono anche le performance sull'arco di uno (+35%) e di cinque anni (+169%).

