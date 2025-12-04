  1. Clienti privati
Elettrotecnica ABB investe nella britannica OctaiPipe

SDA

4.12.2025 - 08:15

ABB investe in Inghilterra.
Keystone

Il gigante dell'elettrotecnica ABB ha acquisito una partecipazione minoritaria in OctaiPipe, azienda di Londra che ha sviluppato software basati sull'intelligenza artificiale (IA) per ottimizzare i sistemi di raffreddamento dei centri di elaborazione dati.

Keystone-SDA

04.12.2025, 08:24

I dettagli finanziari non sono stati divulgati.

Il partenariato strategico mira a permettere uno sfruttamento dei centri di elaborazione dati realizzando risparmi energetici che possono raggiungere il 30%, si legge in un comunicato odierno di ABB.

La domanda mondiale di questo tipo di centri dovrebbe crescere fra il 19 e il 22% all'anno fino al 2030, provocando un forte aumento del consumo energetico. Fino al 40% di tale consumo è dovuto al solo raffreddamento, spiega il gruppo elvetico.

Nel 2024, i centri di elaborazione dati rappresentavano circa l'1,5% del consumo energetico mondiale, con gli Stati Uniti responsabili del 45% di questa parte. Quasi la metà dell'incremento della domanda di elettricità fino al 2030 dovrebbe provenire, negli Usa, proprio dai suddetti centri.

