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Industria Prosegue la dinamica positiva di ABB nel primo trimestre 2026

SDA

22.4.2026 - 07:50

Momento positivo per ABB
Momento positivo per ABB
Keystone

Nel primo trimestre del 2026 il conglomerato elettrotecnico ABB ha confermato la dinamica positiva osservata alla fine dello scorso anno, registrando un aumento dei ricavi in tutti e tre i suoi segmenti di attività.

Keystone-SDA

22.04.2026, 07:50

22.04.2026, 07:53

Il fatturato del gruppo nel periodo in esame è balzato del 18,1%, attestandosi a 8,73 miliardi di dollari (6,81 miliardi di franchi).

La domanda lascia inoltre presagire un proseguimento di questa tendenza, dato che gli ordini ricevuti sono aumentati del 31,5% raggiungendo gli 11,30 miliardi.

Anche la redditività ha seguito una curva ascendente, con un aumento di oltre tre punti percentuali del margine operativo lordo (Ebita), al 23,5%. Il risultato corrispondente è cresciuto di oltre un terzo, a 2,05 miliardi. L'utile netto è balzato di un quinto, attestandosi a 1,32 miliardi.

La performance operativa ha superato le aspettative degli analisti consultati dall'agenzia AWP. La direzione ha rivisto al rialzo le proprie ambizioni per l'intero esercizio, prevedendo ora una crescita intorno al 10% a perimetro comparabile, contro il 6-9% in precedenza. La redditività dovrebbe superare quella dello scorso anno.

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