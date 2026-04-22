IndustriaProsegue la dinamica positiva di ABB nel primo trimestre 2026
SDA
22.4.2026 - 07:50
Nel primo trimestre del 2026 il conglomerato elettrotecnico ABB ha confermato la dinamica positiva osservata alla fine dello scorso anno, registrando un aumento dei ricavi in tutti e tre i suoi segmenti di attività.
Keystone-SDA
22.04.2026, 07:50
22.04.2026, 07:53
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Il fatturato del gruppo nel periodo in esame è balzato del 18,1%, attestandosi a 8,73 miliardi di dollari (6,81 miliardi di franchi).
La domanda lascia inoltre presagire un proseguimento di questa tendenza, dato che gli ordini ricevuti sono aumentati del 31,5% raggiungendo gli 11,30 miliardi.
Anche la redditività ha seguito una curva ascendente, con un aumento di oltre tre punti percentuali del margine operativo lordo (Ebita), al 23,5%. Il risultato corrispondente è cresciuto di oltre un terzo, a 2,05 miliardi. L'utile netto è balzato di un quinto, attestandosi a 1,32 miliardi.
La performance operativa ha superato le aspettative degli analisti consultati dall'agenzia AWP. La direzione ha rivisto al rialzo le proprie ambizioni per l'intero esercizio, prevedendo ora una crescita intorno al 10% a perimetro comparabile, contro il 6-9% in precedenza. La redditività dovrebbe superare quella dello scorso anno.