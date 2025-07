I nuovi robot saranno prodotti nello stabilimento di Shanghai. (foto simbolica) Keystone

Il colosso elettrotecnico ABB sta espandendo il suo business della robotica in Cina.

Keystone-SDA SDA

Il portfolio sarà ampliato con tre nuove famiglie di robot che saranno utilizzate per ogni tipo di attività, dal trattamento di materiali di base a compiti più complessi come il dosaggio o la lucidatura.

I nuovi robot saranno prodotti nello stabilimento di Shanghai, ha annunciato la multinazionale tramite una nota odierna, e saranno in grado di occuparsi di un'ampia gamma di mansioni di automazione. Sono «idealmente» adatti all'impiego in settori in forte crescita come l'elettronica, i beni di consumo e la produzione manifatturiera, viene precisato.

Tutti e tre i tipi di robot si basano sulla piattaforma di controllo unificata «OmniCore», che integra sistemi di intelligenza artificiale, sensori, cloud e edge computing, consentendo lo sviluppo di applicazioni moderne e autonome. ABB non ha fornito dettagli finanziari su quella che chiama una «espansione strategica».

Da ricordare come il gruppo abbia reso nota in aprile l'intenzione di scorporare e quotare in borsa a partire dal secondo trimestre del 2026 la propria divisione Robotics. L'unità impiega 7000 persone e ha generato vendite per 2,3 miliardi di dollari nel 2024, il 7% del totale della società.

L'operazione non è una novità assoluta. Nell'ottobre del 2022 era infatti già sbarcato in borsa Accelleron, il segmento turbocompressori di ABB.