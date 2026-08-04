L'aumento dei prezzi degli abbonamenti generali sarà meno forte di quanto annunciato, ha comunicato oggi Alliance Swisspass (foto simbolica)

Dal 13 dicembre un abbonamento generale (AG) di seconda classe classe per adulti costerà 4095 franchi invece di 4195 e quello di prima classe 6770 franchi invece di 6850, ha comunicato oggi Alliance Swisspass.

L'AG di seconda classe aumenterà quindi di 100 franchi anziché di 200, mentre quello di prima classe costerà 250 franchi in più invece dei 330 inizialmente previsti.

Le nuove tariffe sono state corrette al ribasso a seguito di colloqui con Stefan Meierhans. L'aumento rimane tuttavia necessario per poter coprire il rincaro e i maggiori costi per il personale, l'energia, il materiale e la manutenzione, ha precisato Alliance Swisspass.

L'aumento medio non sarà del 3,9%, ma del 3,6%

Per le altre tariffe restano confermati gli aumenti annunciati a marzo. L'abbonamento metà-prezzo per adulti aumenterà di cinque franchi. Il bonus dei pacchetti di credito del metà prezzo PLUS rimane invariato.

Per bambini, giovani e famiglie i prezzi non subiranno aumenti o ne registreranno solo di minima entità. Inoltre, le Ferrovie federali svizzere (FFS) potenzieranno la propria offerta di biglietti risparmio: per il 2027 sono previsti sconti in questo ambito per un totale di 90 milioni di franchi.

L'aumento medio delle tariffe si attesterà così al 3,6% anziché al 3,9%, secondo quanto riportato nel comunicato. Le comunità tariffarie regionali stabiliranno in modo autonomo i propri adeguamenti dei prezzi.

La situazione negli ultimi anni

L'ultimo aumento tariffario in tutta la Svizzera risale a tre anni fa. In precedenza, i prezzi dei trasporti pubblici su scala nazionale erano rimasti stabili per sette anni.

A fine 2023 il costo dei biglietti era salito in media del 3,7%. Prima dell'intervento del Sorvegliante dei prezzi, Alliance Swisspass aveva previsto un incremento del 4,3%.

All'epoca a far discutere era stato in primo luogo il prezzo dell'abbonamento generale.

Alla fine, per l'AG di seconda classe Stefan Meierhans aveva negoziato un aumento tariffario del 3,5% anziché del 5,7% inizialmente annunciato.