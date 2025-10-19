  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Trasporti pubblici Abbonamento metà-prezzo mantenuto, dovrebbe essere più economico

SDA

19.10.2025 - 09:28

L'abbonamento metà prezzo per i trasporti pubblici cambierà, ma non sarà abolito. (immagine d'illustrazione)
L'abbonamento metà prezzo per i trasporti pubblici cambierà, ma non sarà abolito. (immagine d'illustrazione)
Keystone

L'abbonamento metà-prezzo per i trasporti pubblici sarà mantenuto, rassicura Helmut Eichhorn, direttore generale di Alliance SwissPass, nel SonntagsBlick di oggi, dopo i titoli di alcuni media sulla sua scomparsa. «Sarà persino più economico», dice.

Keystone-SDA

19.10.2025, 09:28

19.10.2025, 10:21

La riduzione di prezzo con l'attuale abbonamento metà-prezzo è al massimo del 50%, mentre con il nuovo abbonamento lo sconto sarà almeno del 50%, spiega Eichhorn. L'obiettivo è quello di creare un sistema di bonus comprensibile che permetta di sapere in qualsiasi momento quanti chilometri sono stati percorsi e qual è lo sconto che ne deriva, aggiunge.

«Inoltre, il prezzo viene visualizzato prima e dopo ogni viaggio, in modo che tutto sia molto trasparente. Non ci saranno aumenti di prezzo nascosti», afferma il direttore di Alliance SwissPass.

La confusione è molta. Cosa c'è davvero dietro al progetto di SwissPass di abolire il metà-prezzo?

La confusione è moltaCosa c'è davvero dietro al progetto di SwissPass di abolire il metà-prezzo?

Solo tre prodotti

A suo avviso, in futuro ci dovrebbero essere solo tre prodotti: un modello base per il quale si deve pagare la tariffa intera, un'offerta forfettaria come l'abbonamento generale e un abbonamento Smart: «Questo abbonamento Smart corrisponde all'attuale abbonamento a metà prezzo ed è inoltre integrato da un sistema di bonus».

Con questo sistema semplificato», afferma Eichhorn, «speriamo di stimolare un maggiore utilizzo di treni, tram e autobus per generare ulteriori entrate».

Tuttavia, il direttore di Alliance SwissPass sottolinea che il nuovo sistema è ancora solo un progetto e che non è ancora stata presa una decisione definitiva sulla sua introduzione.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Leo Borg vince 45 anni dopo il papà, ma il leggendario Björn voleva un'altra carriera per lui
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Un'altra tragedia per la famiglia Jaks: è morto Aleksander, figlio di Pauli
Vivevano nel lusso truffando gli anziani: ecco come una coppia è riuscita a intascare milioni

Altre notizie

Dopo l'acquisto di Bucherer. Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire

Dopo l'acquisto di BuchererRolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire

Congiuntura. Dbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile

CongiunturaDbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile

Ispettorato del lavoro. «Lavorare in profumeria può rappresentare un rischio per la salute»

Ispettorato del lavoro«Lavorare in profumeria può rappresentare un rischio per la salute»