L'abbonamento metà prezzo per i trasporti pubblici cambierà, ma non sarà abolito. (immagine d'illustrazione) Keystone

L'abbonamento metà-prezzo per i trasporti pubblici sarà mantenuto, rassicura Helmut Eichhorn, direttore generale di Alliance SwissPass, nel SonntagsBlick di oggi, dopo i titoli di alcuni media sulla sua scomparsa. «Sarà persino più economico», dice.

La riduzione di prezzo con l'attuale abbonamento metà-prezzo è al massimo del 50%, mentre con il nuovo abbonamento lo sconto sarà almeno del 50%, spiega Eichhorn. L'obiettivo è quello di creare un sistema di bonus comprensibile che permetta di sapere in qualsiasi momento quanti chilometri sono stati percorsi e qual è lo sconto che ne deriva, aggiunge.

«Inoltre, il prezzo viene visualizzato prima e dopo ogni viaggio, in modo che tutto sia molto trasparente. Non ci saranno aumenti di prezzo nascosti», afferma il direttore di Alliance SwissPass.

Solo tre prodotti

A suo avviso, in futuro ci dovrebbero essere solo tre prodotti: un modello base per il quale si deve pagare la tariffa intera, un'offerta forfettaria come l'abbonamento generale e un abbonamento Smart: «Questo abbonamento Smart corrisponde all'attuale abbonamento a metà prezzo ed è inoltre integrato da un sistema di bonus».

Con questo sistema semplificato», afferma Eichhorn, «speriamo di stimolare un maggiore utilizzo di treni, tram e autobus per generare ulteriori entrate».

Tuttavia, il direttore di Alliance SwissPass sottolinea che il nuovo sistema è ancora solo un progetto e che non è ancora stata presa una decisione definitiva sulla sua introduzione.