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Svizzera L'abolizione del valore locativo frenerà la crescita delle ipoteche

SDA

8.5.2026 - 12:00

Il voto popolare avrà conseguenze sui comportamenti dei proprietari di case.
Il voto popolare avrà conseguenze sui comportamenti dei proprietari di case.
Keystone

L'abolizione del valore locativo dovrebbe frenare la crescita del mercato ipotecario in Svizzera: lo affermano Moneypark, società attiva nella consulenza e intermediazione nel ramo, e l'assicuratore Helvetia, sulla base di un sondaggio.

Keystone-SDA

08.05.2026, 12:00

08.05.2026, 12:02

Circa un terzo (34%) dei proprietari di case aveva dichiarato, prima della votazione del 28 settembre 2025, l'intenzione di estinguere parzialmente o completamente l'ipoteca, qualora fosse stato cancellato il valore locativo. Dopo l'esito favorevole del voto tale quota è scesa al 27%, ma rimane comunque significativa, si legge in un comunicato odierno.

Il motivo principale addotto per rinunciare ai rimborsi anticipati è il basso livello dei tassi ipotecari, citato dal 51% dei partecipanti al rilevamento demoscopico. Ma le cose potrebbero cambiare: Moneypark stima che, nei primi cinque anni dall'abolizione del reddito fittizio in questione (prevista a partire da gennaio 2029), potrebbero essere ammortizzati mutui per un volume compreso tra 30 e 80 miliardi di franchi. Ciò potrebbe compensare in parte la crescita annuale del mercato ipotecario, che di recente si è attestata attorno al 3%.

L'indagine evidenzia peraltro anche disparità tra le regioni linguistiche: in Romandia l'intenzione di rimborsare il denaro preso in prestito per comprare la casa è leggermente aumentata, mentre nella Svizzera tedesca è diminuita.

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