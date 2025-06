L'industria considera fondamentale l'accesso facilitato al mercato Ue. Keystone

Swissmem accoglie con favore il fatto che il Consiglio federale abbia approvato il pacchetto di accordi fra Svizzera e Ue che il mondo economico – e con esso taluni media, ma non il Consiglio federale – chiama Bilaterali III, in analogia alle convenzioni precedenti.

Keystone-SDA SDA

«Sulla base dei contenuti finora noti, il giudizio sul pacchetto è positivo», afferma l'associazione del comparto metalmeccanico ed elettrotecnico elvetico. I testi verranno ora esaminati in dettaglio.

«È però fondamentale che non sorgano nuovi ostacoli in termini di politica interna per quanto riguarda la protezione dei salari», puntualizza l'organizzazione.