Commercio mondiale Accordo di libero scambio fra India e Nuova Zelanda, dazi a zero

SDA

22.12.2025 - 15:01

L'India - nella foto il ministro del commercio Piyush Goyal - si apre maggiormente al mondo.
L'India - nella foto il ministro del commercio Piyush Goyal - si apre maggiormente al mondo.
Keystone

L'India e la Nuova Zelanda hanno concluso oggi i negoziati per l'accordo di libero commercio. L'annuncio è stato dato dal ministro indiano al commercio Piyush Goyal.

Keystone-SDA

22.12.2025, 15:01

22.12.2025, 15:11

Il patto prevede l'eliminazione totale delle tariffe per tutte le esportazioni e sarà firmato nei prossimi tre mesi. Nessuno sgravio fiscale, invece sui prodotti caseari, che erano una richiesta chiave della Nuova Zelanda.

L'accordo prevede inoltre che il paese oceanico faciliterà investimenti di 20 miliardi di dollari in India nei prossimi 15 anni, e comprende la possibilità di visti facilitati per studenti e per 5000 giovani professionisti indiani che potranno stare in Nuova Zelanda fino a tre anni.

I negoziati erano stati avviati in marzo e si sono conclusi dopo cinque round di incontri. Nel 2024 gli scambi bilaterali complessivi di beni e servizi fra Delhi e Wellington hanno toccato i 2,4 miliardi di dollari. Nel commentare l'annuncio, il ministro ha detto che «l'accordo offre una cornice stabile e prevedibile, che servirà a sbloccare le piene potenzialità dei nostri rapporti»

