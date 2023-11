Un tritone alpestre calabrese (Ichthyosaura alpestris inexpectata) viene fotografato nella nursery dove 40 tritoni prelevati dalla Calabria in Italia si stanno riproducendo per salvare la specie e poi essere reintrodotti in Italia come parte del piano d'azione per implementare le azioni di conservazione di questa specie unicamente minacciata, presso Aquatis, il più grande acquario-vivario d'acqua dolce in Europa, a Losanna.

KEYSTONE