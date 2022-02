Acquisizione miliardaria per SIG Combibloc

SIG è un marchio ben conosciuto nel settore industriale. Keystone

Importante acquisizione per SIG Combibloc: il gruppo industriale sciaffusano attivo nel settore dell'imballaggio e dei relativi macchinari rileva il concorrente americano Scholle IPN.

Il valore attribuito alla società – finora in mani private – è di 1,36 miliardi di euro (1,41 miliardi di franchi).

Scholle IPN è leader nei sistemi di imballaggio sostenibili e genera un fatturato annuo equivalente a 474 milioni di euro, informa SIG Combibloc in un comunicato odierno. L'azienda è stata fondata nel 1945 e ha sede nell'Illinois. Impiega circa 2100 persone in tutto il mondo. L'operazione dovrebbe essere portata a termine nel terzo trimestre.

Contemporaneamente il gruppo elvetico ha anche fornito i primi dati riguardo all'esercizio 2021, che si è chiuso con un fatturato di 2,05 miliardi di euro (+6,6% rispetto all'anno prima) e un utile operativo Ebitda di 571 milioni. Agli azionisti sarà proposto di aumentare il dividendo di 3 centesimi a 0,45 franchi. Riguardo al futuro la dirigenza si mostra ottimista e conferma l'obiettivo di una crescita annua dei ricavi del 4-6%.

SIG Combibloc è la veste attuale della Schweizerische Industrie-Gesellschaft, società fondata nel 1853 a Neuhausen am Rheinfall (SH). L'azienda ha scritto la storia dell'industria svizzera, producendo in particolare vagoni, treni e armi da fuoco: dai suoi stabilimenti sono per esempio usciti il fucile d'assalto Fass 57 e – fino al 2000 – il Fass 90, ma anche le famose pistole SIG. Oggi SIG è una realtà con 5900 dipendenti attiva in 70 paesi. La società è anche quotata in borsa: dall'inizio dell'anno l'azione è scesa del 16%, mentre sull'arco di 52 settimane la performance è del -2%.

hm, ats