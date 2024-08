Adecco è una realtà ben conosciuta in Svizzera. Keystone

Adecco vede calare lievemente il fatturato e la redditività, ma il colosso del settore della intermediazione di personale si muove comunque meglio della concorrenza e la borsa dà il suo benestare.

SDA

Nel secondo trimestre dell'anno la società ha contabilizzato ricavi per 5,9 miliardi di euro (5,5 miliardi di franchi al cambio attuale), in calo del 2,6% su base annua, emerge dalle comunicazioni odierne dell'azienda. L'utile d'esercizio rettificato a livello Ebita (cioè prima degli interessi, delle imposte e degli ammortamenti) si è contratto del 2,7% a 179 milioni di euro.

Nel periodo in rassegna il gruppo ha guadagnato quote di mercato per 375 punti di base (quasi 4 punti percentuali), afferma il Ceo Denis Machuel, citato in una nota odierna. «Adecco ha superato i suoi concorrenti in un mercato difficile», sottolinea il dirigente di nazionalità francese con studi a Grenoble e in Texas.

Sul fronte dei profitti particolarmente importante viene considerato il taglio nelle spese generali e amministrative: l'obiettivo di risparmi di 150 milioni rispetto alla base del 2022 è stato superato, sono stati raggiunti 162 milioni. I vertici vedono comunque un ulteriore potenziale di economie in futuro, anche se non nella stessa misura di prima.

La borsa ha reagito con favore alle novità odierne: stamani il titolo Adecco ha esordito in rialzo del 6%, per poi stabilizzarsi su un guadagno di circa il 2%. L'azione ha peraltro perso il 33% da inizio gennaio e il 26% sull'arco di un anno.

Il gruppo Adecco è nato nel 1996 dalla fusione fra la svizzera Adia Interim, fondata nel 1957, e la francese Ecco, le cui origini risalgono al 1964. Oggi è una realtà attiva in 60 paesi che agisce con diversi marchi. In Svizzera è presente con numerose succursali, tre delle quali si trovano in Ticino (a Bellinzona, Locarno e Lugano) e una nei Grigioni (a Coira). Nel 2023 ha realizzato un fatturato di 24 miliardi di euro.

hm, ats