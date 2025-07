L'IA si fa strada anche nel processo di candidatura. Keystone

Adecco, la più grande agenzia al mondo di reclutamento del personale, afferma di aver implementato con successo l'intelligenza artificiale (IA) nell'analisi dei dossier.

Keystone-SDA SDA

Negli ultimi sei mesi nel Regno Unito un programma automatizzato ha gestito lo screening iniziale dei candidati e i primi contatti. I candidati sono entrati in comunicazione con l'agente IA – la soluzione Agentforce di Salesforce – tramite SMS o e-mail in uno scambio scritto che ha rispecchiato una conversazione dal vivo, scrive la multinazionale elvetica in un comunicato odierno. È stato comunicato in modo trasparente che la controparte era rappresentata da un robot. L'obiettivo era liberare tempo per favorire un impegno di maggiore dei selezionatori.

I risultati dimostrano un potenziale significativo per i candidati, i reclutatori e i clienti, sostiene l'impresa. La prima ondata di implementazione ha aiutato 28 aziende a riempire con successo i loro posti vacanti: migliaia di postulanti sono stati contattati e un numero significativo ha portato a termine la conversazione automatica, con un indice di soddisfazione di 4,6 su 5. In particolare, il 57% di tali conversazioni si è svolto al di fuori dell'orario di lavoro standard, consentendo ai reclutatori di coinvolgere i candidati nei momenti a loro più congeniali.

«Per noi la tecnologia deve potenziare le persone, non sostituirle», afferma Niki Turner-Harding, direttore di Adecco nel Regno Unito e in Irlanda, citato nella nota. «Combinando l'esperienza dei nostri reclutatori con l'impegno costante dell'intelligenza artificiale otteniamo risultati più rapidi e personalizzati e rispondiamo immediatamente nei momenti più adatti ai nostri candidati. Al centro di tutto ciò che facciamo c'è il contatto umano, e su questo non transigiamo», aggiunge il dirigente.

Quanto avvenuto nel Regno Unito fa parte della strategia globale del gruppo in materia di IA. L'obiettivo è trasformare le operazioni interne, supportare l'apprendimento e lo sviluppo, migliorare i servizi e lo sviluppo di nuove esperienze differenziate. Il tutto «con una forte attenzione alla responsabilità e all'etica», sottolinea l'azienda.

La borsa ha reagito con favore alle novità odierne: in mattinata il titolo Adecco era in rialzo frazionale, mostrandosi più tonico del resto del mercato. Da inizio gennaio il corso è salito del 17%, ma negativa rimane la performance sia sull'arco di un anno (-13%) che su un periodo di un lustro (-39%).

Il gruppo Adecco è nato nel 1996 dalla fusione fra la svizzera Adia Interim, fondata nel 1957, e la francese Ecco, le cui origini risalgono al 1964. Oggi è una realtà attiva in 60 Paesi che agisce con diversi marchi. In Svizzera è presente con numerose succursali, tre delle quali si trovano in Ticino (a Bellinzona, Locarno e Lugano) e una nei Grigioni (a Coira). Nel 2024 la società ha realizzato un fatturato di 23,1 miliardi di euro (21,5 miliardi di franchi al cambio attuale) e un utile netto di 303 milioni.