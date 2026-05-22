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Aviazione Record di passeggeri per gli aeroporti svizzeri

SDA

22.5.2026 - 11:01

L'aeroporto più trafficato rimane quello di Zurigo.
L'aeroporto più trafficato rimane quello di Zurigo.
Keystone

Record di passeggeri per gli aeroporti svizzeri: nel primo trimestre gli scali hanno gestito 13,3 milioni di persone (locali e in transito) nel traffico di linea e charter. Rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente si registra un aumento di 0,7 milioni (+5%).

Keystone-SDA

22.05.2026, 11:01

22.05.2026, 11:20

Stando alle indicazioni odierne dell'Ufficio federale di statistica (UST), Zurigo ha segnato +6% (a 6,9 milioni), Ginevra +3% (a 4,6 milioni) e Basilea-Mulhouse +7% (a 1,8 milioni). A livello di destinazioni gli incrementi più marcati sono stati osservati per la Turchia (+14%) e l'Italia (+10%). Nel periodo in esame il numero di movimenti aerei (decolli e atterraggi) è salito invece solo leggermente: +0,5% a 102'100. Zurigo ha segnato +2% (a 52'800), Ginevra -2% (a 34'800), mentre Basilea-Mulhouse ha mostrato stabilità (a 14'200).

Come si ricorderà il 2025 si era chiuso con un primato di 60 milioni di viaggiatori: era stato superato il precedente massimo storico di 59 milioni del 2019, ultimo anno pre-Covid. I dati testimoniano di una crescita estremamente sostenuta: ancora nel 2015 si era a 49 milioni, nel 2010 a 39 milioni e nel 2000 a 34 milioni. La progressione appare ancora più notevole se si considerano il 1990 (20 milioni), il 1980 (12 milioni), il 1970 (7 milioni) e il 1960 (2 milioni), per non parlare del 1950, quando non più di circa 300'000 persone salirono su un aereo in Svizzera.

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