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Traffico aereo Passeggeri in aumento di quasi il 5% a marzo all'aeroporto di Zurigo

SDA

14.4.2026 - 18:41

I passeggeri con collegamenti europei hanno più che compensato il calo di quelli sui voli intercontinentali. (foto d'archivio)
I passeggeri con collegamenti europei hanno più che compensato il calo di quelli sui voli intercontinentali. (foto d'archivio)
Keystone

Il mese scorso sono passati dall'aeroporto di Zurigo poco più di 2,47 milioni di passeggeri. Si tratta di un incremento del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2025. Un terzo erano viaggiatori in transito.

Keystone-SDA

14.04.2026, 18:41

14.04.2026, 18:44

Il tasso di crescita ha però subito un rallentamento con l'inizio delle ostilità in Medio Oriente: a gennaio era stato del 6,8% e in febbraio del 7,9%.

In marzo 1,88 milioni di passeggeri hanno volato da o per destinazioni europee, il 9,3% in più rispetto a dodici mesi prima. Per contro il numero dei viaggiatori intercontinentali è sceso del 6,9% a oltre 584'000, informa il gestore dello scalo, la Flughafen Zürich, in una nota diramata in serata.

Dopo che l'Iran ha preso di mira i grandi aeroporti degli Emirati Arabi, questi hub hanno temporaneamente sospeso le operazioni. I passeggeri provenienti dal Medio Oriente hanno rappresentato solo l'1,3% dei viaggiatori all'aeroporto di Zurigo, mentre nello stesso mese dell'anno precedente erano stati il 5,4%.

Intanto il numero dei movimenti aerei complessivi è salito del 2,7% a 21'492 decolli ed atterraggi. Il tasso di occupazione medio degli aerei è migliorato di 2,1 punti percentuali al 77,2%.

In calo invece il settore cargo: in marzo sono state smistate complessivamente 39'993 tonnellate di merci, il 3,6% in meno di un anno prima.

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