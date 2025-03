Lo scalo zurighese non parlerà più francese Keystone

All'aeroporto di Zurigo non si parlerà più francese. A causa di «un nuovo concetto volto a ridurre al minimo gli annunci», il più grande scalo della Svizzera ha deciso di utilizzare solo il tedesco e l'inglese.

Keystone-SDA SDA

«Stiamo seguendo una tendenza internazionale», ha dichiarato oggi all'agenzia Keystone-ATS Livia Caluori, portavoce di Flughafen Zürich AG, confermando un articolo del Tages Anzeiger. «Anche altri aeroporti stanno riducendo gli annunci per concentrarsi sul relax e sul comfort dei passeggeri», ha aggiunto.

La decisione di rinunciare alla seconda lingua nazionale svizzera si è basata su un'analisi dei dati degli utenti, ha proseguito Caluori. Cinque anni fa erano stati esaminati i dati di utilizzo del sito web ed era emerso che solo l'1% degli utenti aveva cliccato sulla versione francese.

«Tuttavia, grazie alle nuove tecnologie, i francofoni non si trovano del tutto spiazzati», ha spiegato la portavoce. «Quasi tutti i browser Internet offrono traduttori integrati. Ciò significa che un sito web in inglese o in tedesco può essere tradotto in un'altra lingua con un semplice clic», ha aggiunto.