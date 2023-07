La ripresa si conferma. Keystone

Continua a ritmo sostenuto la ripresa all'aeroporto di Zurigo: in giugno i movimenti aerei a Kloten (ZH) sono stati 21'990, un numero in progressione dell'1,5% rispetto a maggio e in crescita di quasi il 13% in confronto allo stesso mese del 2022.

Lo scarto rispetto ai livelli pre-pandemici – emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp – si è ulteriormente ridotto: la flessione in relazione al 2019 è scesa al 9%.

I numeri in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, comunque, sui tassi di occupazione degli aerei. I dati sui passeggeri non sono ancora disponibili: saranno pubblicati l'11 luglio.

Allargando lo sguardo al medio-lungo periodo può comunque essere osservato che per l'aviazione elvetica il 2019 è stato non solo l'ultimo anno pre-Covid, ma anche l'annata migliore di sempre: in tutta la Svizzera sono stati infatti registrati quasi 59 milioni di passeggeri (e nel solo aeroporto di Zurigo 269'000 movimenti aerei). Ancora nel 2015 si era a 49 milioni di viaggiatori, nel 2010 a 39 milioni e nel 2000 a 34 milioni.

hm, ats