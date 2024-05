Atterraggi e partenze sono ormai quasi al livello pre-Covid. Keystone

Traffico in crescita all'aeroporto di Zurigo: in aprile i movimenti aerei a Kloten (ZH) sono stati 21'644, un numero in progressione del 7% rispetto allo stesso mese del 2023, emerge dalle statistiche valutate dall'agenzia Awp.

Rispetto a marzo l'incremento è del 13%. Lo scarto rispetto ai livelli pre-pandemici va sempre più scomparendo: la flessione in relazione al 2019 è del 5%.

I numeri in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, comunque, sui tassi di occupazione degli aerei. I dati sui passeggeri non sono ancora disponibili: saranno pubblicati il 14 maggio.

