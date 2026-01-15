Ginevra rimane uno scalo molto gettonato in Svizzera. Keystone

L'aeroporto di Ginevra ha registrato 17,8 milioni di passeggeri nel 2025, con un incremento dello 0,3% rispetto all'anno precedente, consolidando in tal modo la ripresa post-pandemia (-0,4% rispetto al 2019). I movimenti aerei sono invece calati dell’1,0% a 177'300.

Keystone-SDA SDA

Questa divergenza, già osservata nel 2024, è frutto di una strategia mirata, spiega in un comunicato odierno la società di gestione Genève Aéroport. Lo scalo incentiva infatti le compagnie a utilizzare velivoli più grandi e ad aumentare il tasso di occupazione, che nel 2025 ha superato il 76,5%. Parallelamente prosegue la promozione degli apparecchi di ultima generazione, meno rumorosi e inquinanti, all'origine del 34% dei movimenti.

Sul fronte ambientale si conferma il successo nella lotta ai voli notturni: il nuovo sistema di quote, entrato in vigore a gennaio 2025, ha ridotto i decolli dopo le 22.00 di un ulteriore 25%, dopo il calo del 36% già registrato nel 2024 durante la fase di test.

L'offerta di voli si è ampliata a 149 destinazioni dirette, tra cui la nuova rotta intercontinentale per Shanghai operata da China Eastern. La classifica delle compagnie è guidata da EasyJet (46% del mercato), seguita da Swiss (12%) e British Airways (4%).

Segnali positivi arrivano anche dal comparto cargo, che ha mostrato resilienza nonostante le turbolenze economiche globali: il volume di merci trasportate ha raggiunto 94'300 tonnellate, il secondo risultato più alto nella storia.

I dati finanziari completi saranno pubblicati il 14 gennaio.