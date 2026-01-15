  1. Clienti privati
Una cifra voluta Più passeggeri, ma meno voli all'aeroporto di Ginevra

SDA

15.1.2026 - 19:00

Ginevra rimane uno scalo molto gettonato in Svizzera.
Ginevra rimane uno scalo molto gettonato in Svizzera.
Keystone

L'aeroporto di Ginevra ha registrato 17,8 milioni di passeggeri nel 2025, con un incremento dello 0,3% rispetto all'anno precedente, consolidando in tal modo la ripresa post-pandemia (-0,4% rispetto al 2019). I movimenti aerei sono invece calati dell’1,0% a 177'300.

Keystone-SDA

15.01.2026, 19:00

15.01.2026, 19:09

Questa divergenza, già osservata nel 2024, è frutto di una strategia mirata, spiega in un comunicato odierno la società di gestione Genève Aéroport. Lo scalo incentiva infatti le compagnie a utilizzare velivoli più grandi e ad aumentare il tasso di occupazione, che nel 2025 ha superato il 76,5%. Parallelamente prosegue la promozione degli apparecchi di ultima generazione, meno rumorosi e inquinanti, all'origine del 34% dei movimenti.

Sul fronte ambientale si conferma il successo nella lotta ai voli notturni: il nuovo sistema di quote, entrato in vigore a gennaio 2025, ha ridotto i decolli dopo le 22.00 di un ulteriore 25%, dopo il calo del 36% già registrato nel 2024 durante la fase di test.

L'offerta di voli si è ampliata a 149 destinazioni dirette, tra cui la nuova rotta intercontinentale per Shanghai operata da China Eastern. La classifica delle compagnie è guidata da EasyJet (46% del mercato), seguita da Swiss (12%) e British Airways (4%).

Segnali positivi arrivano anche dal comparto cargo, che ha mostrato resilienza nonostante le turbolenze economiche globali: il volume di merci trasportate ha raggiunto 94'300 tonnellate, il secondo risultato più alto nella storia.

I dati finanziari completi saranno pubblicati il 14 gennaio.

