Aviazione Aumentano i voli in ottobre all'aeroporto di Zurigo

SDA

3.11.2025 - 10:21

Ottimi risultati per l'aeroporto di Zurigo.
Ottimi risultati per l'aeroporto di Zurigo.
Keystone

Lo scorso ottobre all'aeroporto di Zurigo sono decollati e atterrati nettamente più voli rispetto all'anno precedente. La crescita che si registra da inizio anno continua quindi senza freni.

Keystone-SDA

03.11.2025, 10:21

03.11.2025, 10:32

Nel mese in rassegna si sono contati 24'479 decolli e atterraggi, un dato pari ad un aumento del 6,6% su base annua, si evince da un'analisi dei dati effettuata dall'agenzia finanziaria AWP. Rispetto al mese precedente l'incremento è stato dell'1,1%. Anche il dato del 2019 – ultimo anno pre-Covid – è stato superato del 3,6%.

Ottobre, a causa delle vacanze autunnali, è tradizionalmente trafficato per lo scalo zurighese. Quest'anno è stato superato solamente da luglio e agosto. Il giorno più intenso si è rivelato sabato 5 ottobre, poco dopo l'inizio delle ferie nel canton Zurigo, con 865 movimenti aerei.

La crescita dello scalo di Kloten quindi prosegue. Da inizio anno i movimenti sono stati 225'079, corrispondenti a un incremento del 3,6%. Il numero totale è però ancora inferiore quasi del 2% al periodo precedente alla pandemia, con lo scarto che tuttavia si riduce sempre di più.

I dati in questione concernono gli aerei che si spostano secondo le cosiddette regole IFR, cioè di volo strumentale: sono contemplati velivoli di linea e charter, ma anche cargo, aerei d'affari e apparecchi privati. Partenze e arrivi poco dicono, comunque, sui tassi di occupazione degli aerei. I dati sui passeggeri saranno pubblicati il 12 novembre.

